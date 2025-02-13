На Западе Украины военнообязанный покончил с собой в военкомате

Военнообязанный украинец покончил с собой в городе Хмельницкий, который расположен на западе Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от областного военкомата.

Согласно официальным данным, мужчина был доставлен в военкомат во время проверки документов, и совершил действия суицидального характера в тот момент, когда проходил военно-врачебную комиссию. Ему пытались оказать помощь на месте ЧП, но в итоге это не смогло его спасти – мужчина умер в «скорой».

В публикации утверждается, что мужчина был в розыске за нарушение воинского учета, и его доставили в военкомат, чтобы определить степень пригодности к военной службе.

Ранее стало известно, что на Украине женщины стали прятать своих детей, чтобы их не забрали на фронт.