Британский военный аналитик Александр Меркурис предположил сроки окончания конфликта на Украине и объяснил, почему ее неизбежно ожидает провал. Выводами эксперт поделился в своем видеоблоге на YouTube.

По словам Меркуриса, все предложения о мире и замораживании линии соприкосновения являются нереализуемыми. Как отметил аналитик, «конфликт на Украине проигран», однако европейцы закрывают на это глаза.

«Конфликт на Украине проигран, проект "Украина" провалился <...> И хотя между США и Россией могут быть проведены какие-то переговоры, чтобы смягчить последствия, тем не менее, окончание конфликта станет поражением для "проекта", который запустили европейцы и люди из администрации Байдена», — подытожил аналитик.

Меркурис считает, что украинский конфликт завершится в 2025-м или 2026 году. Дальше этого срока проект Запада не затянется.

Отметим, что Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Украина отвергала все возможности, включая и предложения о мире со стороны международных сообществ. Из-за отказа Киева прийти к соглашению о прекращении огня не смогли трижды.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предрек развал Украины без поддержки Запада.