На жителя Мариуполя завели дело о госизмене за финансирование ВСУ

В отношении жителя Мариуполя, которого ранее обвинили в провокациях в социальных сетях - там он призывал к расправе над россиянами, возбуждено новое уголовное дело – на этот раз, речь идет о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные от ФСБ.