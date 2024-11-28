На жителя Мариуполя завели дело о госизмене за финансирование ВСУ
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В отношении жителя Мариуполя, которого ранее обвинили в провокациях в социальных сетях - там он призывал к расправе над россиянами, возбуждено новое уголовное дело – на этот раз, речь идет о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные от ФСБ.
Стало известно, что мужчина, неоднократно публиковавший в социальных сетях провокации, в которых призывал к насилию над русскими и тем самым привлек внимание правоохранителей, замешан и в госизмене: в частности, он переводил деньги украинским боевикам, и делал это регулярно.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Мужчине грозит тюремный срок.