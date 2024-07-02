Над Брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще одного беспилотника в Брянской области. Об этом он написал в мессенджере.

По его информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений, уточнил он, нет.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 2 июля ВСУ выпустили по российской территории 11 беспилотников. Объекты были сбиты над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.

В ночь на 1 июля ВСУ выпустили российским регионам 36 беспилотников. Объекты сбили над Брянской, Белгородской и Курской областями.

В Брянской, Белгородской и Курской областях установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Крыму и Севастополе.

Минобороны РФ регулярно сообщает о попытках ВСУ атаковать территорию России. Украинские военные используют для этого дроны и ракеты.

Ранее мы сообщали, что бывший-спикер ВВС Украины Юрий Игнат признал потери ВСУ по итогам удара по аэродрому в Миргороде.

Мы также сообщали, что ВСУ обстреляли крупнейшую птицефабрику Белгородской области «Ясные Зори» в Шебекинском городском округе (ШГО). В результате инцидента погиб человек.