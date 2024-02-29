Над Курской областью сбили вражеский беспилотник

Около 22 часов вечера четверга, 29 февраля когда в Курской области объявлялась ракетная опасность, над регионом был замечен вражеский беспилотник. Об этом сообщили в официальном канале Министерства обороны России в социальных сетях.

По данным пресс-службы военного ведомства, вражеский беспилотник, который был запущен с территории Украины, был обнаружен дежурными средствами ПВО. Сразу же после этого он был уничтожен.

На данный момент неизвестно, есть ли какие-либо разрушения в результате инцидента. Другие подробности уточняются. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Курской области объявлялась ракетная опасность – жителей региона призывали не выходить на улицу, а также отойти подальше от окон. Подробнее читайте в нашем материале.