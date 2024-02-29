В Курской области объявили ракетную опасность

Вечером четверга, 29 февраля, в Курской области жителей предупредили о ракетной опасности. Об этом пишет в своем официальном канале в соцсетях глава региона Роман Старовойт.

По словам Старовойта, ракетная опасность объявлена не только в Курске, но и в Курском районе. Ведется оповещение населения. Гражданам не рекомедуют подходить близко к окнам, а лучше и вовсе укрыться в помещениях без них, где есть сплошные стены.

Это могут быть коридоры, кладовки, ванные комнаты. Если же гражданин оказался на улице в данный момент, то ему рекомендуется зайти в ближайший дом, переход или спуститься на парковку.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в Пентагоне всерьез переживают из-за ежедневного продвижения российских войск на Украине. Ллойд Остин использовал эти данные для того, чтобы еще раз подтвердить, как Украина нуждается в американской поддержке. Подробности в материале.