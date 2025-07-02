Над Ореховкой сбили дальнобойные ракеты

В ЛНР перехватили дальнобойные ракеты ВСУ. Об этом вечером в среду сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление военной комендатуры республики.

Стало известно, что военные ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ореховка, расположенному в ЛНР, но ракеты сбили средства ПВО ВС РФ. На месте падения обломков ракет сейчас работают военные саперы, чтобы обезвредить взрывоопасные предметы. По предварительной информации, никто не пострадал в результате инцидента, но из-за ударной волны в школе выбило окна, а на месте падения обломков на окраине села начался пожар — его потушили сотрудники МЧС и местные жители.

Также уточняется, что это могли быть ракеты Storm Shadow — всего их было три. К счастью, они не достигли цели.

Ранее было раскрыто местоположение бункеров Зеленского.