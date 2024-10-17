Над Орловской, Курской и Брянской областями за ночь уничтожили 13 БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 13 беспилотников над территорией трех российских регионов.

Так, согласно данным оборонного ведомства, система противовоздушной обороны ликвидировала 13 вражеских БПЛА над Курской, Брянской и Орловской областями.

Над Курской областью сбили четыре БПЛА, над Брянской — три, шесть — над Орловской. По информации главы Брянской области, в результате отражения атаки жертв пострадавших и разрушений нет.

Глава Орловской области Андрей Клычков также сообщил, что в результате инцидента пострадавших и повреждений в регионе нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками Белгородскую область. Как рассказал губернатор региона, в результате этой атаки повреждения получили коммерческий объект, несколько машин и частный сектор.

Ранее также сообщалось, что в результате атаки БПЛА на село Отрадное в Белгородской области погиб один человек.