Над Ростовской областью сбили вражеские ракеты С-200

Украинские военные попытались нанести очередной удар по территории России. Так, о попытке вражеской атаки рассказали в официальном канале Минобороны страны.

По данным пресс-службы военного ведомства, все произошло около 15:30 дня понедельника, 25 марта. Уточняется, что средства ПВО обнаружили в небе над Ростовской областью две зенитные ракеты С-200, после чего те были сразу же уничтожены.

Эти ракеты, уточняют в Минобороны, были переоборудованы для поражение наземных целей и были управляемыми. На данный момент информации о пострадавших или каких-либо разрушениях нет. Другие подробности уточняются.

Напомним, ранее мы рассказали о том, кого назвал виновным в теракте в российском "Крокус Сити Холле" президент Франции Макрон. Подробнее читайте в нашем материале.