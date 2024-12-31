Над Ростовом-на-Дону ликвидировали беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала над Ростовом-на-Дону вражеский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что объект в небе над городом ликвидировали около 6:00 мск. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ с использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ежедневно Министерство обороны России, а также руководители российских регионов информируют о работе ПВО или системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

29 декабря ВСУ атаковали Сальск в Ростовской области. В результате инцидента повреждения получили здания, расположенные на территории локомотивного депо.

31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря система ПВО сбила два украинских беспилотника.

Под Смоленском в результате атаки БПЛА загорелся объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК).