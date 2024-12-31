Над Ростовом-на-Дону ликвидировали беспилотник
Система ПВО сбила над Ростовом беспилотник
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Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала над Ростовом-на-Дону вражеский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что объект в небе над городом ликвидировали около 6:00 мск. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ с использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ежедневно Министерство обороны России, а также руководители российских регионов информируют о работе ПВО или системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
29 декабря ВСУ атаковали Сальск в Ростовской области. В результате инцидента повреждения получили здания, расположенные на территории локомотивного депо.
31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря система ПВО сбила два украинских беспилотника.
Под Смоленском в результате атаки БПЛА загорелся объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК).