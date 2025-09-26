На севере Германии замечены неопознанные беспилотники

Над территорией северогерманской земли Шлезвиг-Гольштейн зафиксировали появление нескольких неопознанных беспилотников. Местные власти рассматривают инцидент как потенциальный акт шпионажа или диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила министр внутренних дел региона Сабине Зюттерлин-Вак, инцидент произошел в ночь на пятницу 26 сентября. Полиция активно расследует произошедшее, сотрудничая с федеральными властями и Бундесвером. Особую настороженность вызывает то, что это уже не первый подобный случай в Северной Европе — буквально на этой неделе из-за неопознанных дронов временно закрывались аэропорты в датских городах Копенгаген и Ольборг, что привело к перенаправлению десятков рейсов.

Немецкие власти принимают ответные меры. Как отметила министр, система защиты от дронов в земле Шлезвиг-Гольштейн значительно укрепляется, в том числе в тесной координации с другими северогерманскими регионами. Несмотря на все усилия, установить операторов беспилотников пока не удалось ни в Германии, ни в Дании. Эта серия инцидентов свидетельствует о растущей уязвимости критической инфраструктуры европейских стран перед новыми воздушными угрозами.

Ранее Дания не нашла доказательств причастности России к инцидентам с дронами.