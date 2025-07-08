В Кремле отреагировали на гибель Старовойта

В беседе с журналистами он отметил, что Кремль «не комментирует чувствительную информацию». Песков также отметил, что смерть Старовойта «не может не шокировать», и в Кремле событие вызвало такую же реакцию.

Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что о смерти чиновника было сразу же доложено Владимиру Путину. Песков добавил, что следственные мероприятия по этому делу продолжаются.

В понедельник, 7 июля, тело Старовойта нашли в парке им. Малевича в Одинцово. Предварительно, экс-глава Минтранса самостоятельно свел счеты с жизнью. Перед этим стало известно, что Путин отправил Старовойта в отставку.

По неподтвержденным данным, бывший министр мог оказаться фигурантом дела о крупном мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. По этому делу уже были задержаны несколько человек, в том числе экс-заместитель Старовойта Алексей Смирнов.

Ранее Mash сообщил, что Роман Старовойт за день до трагедии посещал место своей смерти вместе с охранниками.