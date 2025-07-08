Госдума утвердила Никитина на должность министра транспорта

Депутаты Государственной думы РФ единогласно поддержали кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта РФ в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

Ранее профильный комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы рекомендовал парламенту одобрить его кандидатуру.

Согласно действующему законодательству, несколько федеральных министров, включая министра транспорта, назначаются президентом России после утверждения кандидатур в Госдуме.

В понедельник, 7 июля, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Романа Старовойта, который занимал должность министра транспорта с 2024 года. Спустя несколько часов чиновника нашли мертвым в Одинцово. Обстоятельства его смерти на данный момент расследуются. Предварительно, он свел счеты с жизнью.

В этот же день Путин назначил Никита временно исполняющий обязанности главы Минтранса России Никитина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку Романа Старовойта.