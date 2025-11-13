Найдены тела всех 20 турецких военных: поисковая операция на границе Грузии и Азербайджана завершена

Специалистам удалось найти тела всех 20 военнослужащих, находившихся на борту военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции в Грузии. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Турции сообщило РИА Новости. Поисковые работы проводились в приграничном районе между Грузией и Азербайджаном.

Важным этапом в расследовании причин трагедии стало обнаружение бортового самописца. Черный ящик военного самолета был найден на месте падения воздушного судна. Его проверка поможет установить точные обстоятельства катастрофы.

Крушение турецкого военно-транспортного самолета C-130 произошло 11 ноября в районе границы Грузии с Азербайджаном. На борту воздушного судна находились 20 военных, которые, по предварительной информации, возвращались из Баку.

Турецкие военные участвовали в параде, посвященном годовщине окончания войны с Арменией в 2020 году.

