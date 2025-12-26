Нападение в метро Парижа: мужчина с ножом ранил трех пассажирок и скрылся

В центре Парижа произошло нападение с ножом. Неизвестный мужчина ранил трех женщин в вагоне метро и скрылся с места преступления. Об этом сообщает Le Parisien.

Во французской столице в субботу вечером произошло тревожное происшествие. На одной из станций метро неустановленный злоумышленник атаковал с холодным оружием трех пассажирок. По данным газеты Le Parisien, инцидент случился на 12-й линии парижского метрополитена.

Нападавший, по предварительной информации, действовал стремительно и, нанеся удары, немедленно покинул вагон, растворившись в толпе. Свидетели вызвали экстренные службы. Прибывшие медики оперативно оказали пострадавшим первую помощь на месте, после чего женщины были госпитализированы. Точный характер и тяжесть полученных ими травм пока не разглашается.

Полиция Парижа начала срочное расследование. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и анализируют обстоятельства произошедшего.

