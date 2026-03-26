Напал с ножом на сотрудницу АЗС в Балтийске: 20-летний житель Гурьевска объяснил свой поступок следователям

В Балтийске Калининградской области 20-летний житель Гурьевска напал с ножом на сотрудницу автозаправочной станции. Пострадавшая госпитализирована, нападавший задержан. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Инцидент произошел на одной из АЗС в Балтийске. Молодой человек приехал туда на автомобиле родителей. Зайдя в помещение заправки, он подошел к женщине со спины и начал наносить удары ножом. Сотрудница попыталась защищаться, но получила ранения. Медики доставили ее в больницу.

На допросе задержанный пояснил, что отправился в Балтийск целенаправленно «в поисках жертвы». Следственные органы уже возбудили уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают криминалисты, изъяты записи камер наблюдения и орудие нападения.

