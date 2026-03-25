Подмосковье под защитой: 170 экипажей Росгвардии ежесуточно патрулируют улицы и пресекают десятки тысяч нарушений

Ежедневно на охрану порядка в Московской области выходят 170 экипажей Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны патрулируют улицы и жилые районы 56 муниципалитетов, реагируя на сигналы тревожных кнопок и сообщения о правонарушениях. Об этом пишет REGIONS.

К 10-летию войск национальной гвардии в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии подвели промежуточные итоги работы. Сегодня на балансе ведомства — охрана порядка 70 тысяч особо важных и режимных объектов, включая государственные учреждения и имущество физических и юридических лиц. Ежесуточно в регионе заступают на дежурство 170 экипажей, которые первыми отрабатывают вызовы экстренных служб.

В 2025 году сотрудники вневедомственной охраны более 70 тысяч раз выезжали по сигналам «Тревога», пресекая порядка 45 тысяч правонарушений и преступлений. В результате стражи порядка передали в органы внутренних дел более 200 подозреваемых. В отношении них возбуждено около 100 уголовных дел и составлено свыше 45 тысяч административных протоколов. Оперативные действия позволили выявить 18 человек, находившихся в федеральном розыске.

Зона ответственности подмосковных росгвардейцев не ограничивается регионом. Сотрудники вневедомственной охраны несут службу на космодроме Байконур в Казахстане, обеспечивая безопасность более 200 объектов комплекса, а также сопровождают ракеты от транспортировки до стартовой площадки и во время пуска.

