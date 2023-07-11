Напавшие на юношу из-за цвета волос в Электростали заявили, что были пьяны

Задержанные после нападения на юношу из-за цвета волос в подмосковной Электростали заявили, что во время преступления были пьяны. Об этом со ссылкой на видеозапись допроса, предоставленную пресс-центром МВД России, сообщило РИА Новости .

Один из фигурантов рассказал правоохранителям, что находился в нетрезвом состоянии и ничего не помнит, но вину признает, другой сказал, что поначалу счел скальпирование «приколом».

Говоря о деталях преступления, задержанные сообщили, что когда они распивали спиртные напитки в лесополосе недалеко от общежития, к ним подошли два парня с длинными волосами, у одного из них они были желтого цвета. Молодые люди начали общаться по поводу прически, а затем один из них попросил приятеля сбегать за ножом.

«Я думал он прикольнется, напугает, <…>, а он начал отрезать ему челку вот эту. Я в этот момент побежал за вторым, но не догнал его», — рассказал задержанный.

По словам задержанного, когда он вернулся, то юноша с желтыми волосами уже был весь в крови.

Преступление произошло 9 июля. Двое человек избили юношу из-за прически и нанесли ему скальпированную рану. Возбуждено уголовное дело.