Задержан второй подозреваемый в нападении на мужчину из-за прически в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за цвета волос в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД России сообщил ТАСС .

Подозреваемый 1993 года рождения был задержан в Обнинске Калужской области, уточнила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк. До этого полицейские в Московской области задержали еще одного подозреваемого — жителя Республики Коми 1999 года рождения.

Накануне в Электростали между тремя мужчинами произошел конфликт. По данным подмосковной прокуратуры, поводом стал цвет волос одного из молодых людей. Из-за этого двое других нанесли ему скальпированную рану. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали уроженца Казани, который подозревается в дистанционном мошенничестве в отношении пенсионера.