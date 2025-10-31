Наследственность тоже играет роль: нарколог объяснил корни алкоголизма

Нарколог объяснил, что корни алкоголизма часто кроются в генетике. Предрасположенность к зависимости формируется из-за врожденного низкого уровня «гормонов радости» в мозге. Об этом сообщает ОСН.

Врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что одна из ключевых причин развития алкоголизма — наследственность. По его словам, зависимость формируется на биологическом уровне из-за дисбаланса серотонина и дофамина. У некоторых людей от природы их уровень ниже нормы, что заставляет подсознательно искать способы его повышения, например, с помощью алкоголя.

Специалист подчеркнул, что этот нарушенный обмен веществ успешно передается из поколения в поколение. Именно поэтому алкоголизм относят к заболеваниям с мощной генетической составляющей. Исаев отметил, что устойчивость к спиртному не снижает рисков — проблема не в количестве выпитого, а в изначальной уязвимости мозга.

Эксперт посоветовал проявлять особую бдительность тем, у кого в семье уже есть случаи алкогольной зависимости. Таким людям стоит сознательно контролировать свое отношение к спиртному, понимая повышенную вероятность развития болезни.

