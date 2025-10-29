Попавшийся пьяным за рулем россиянин сумел вернуть права на управление машиной

Водитель из Вологодской области вернул права после лишения за отказ от освидетельствования. Верховный суд признал медосмотр недействительным из-за проблем с квалификацией проводившего его врача. Об этом сообщает Lenta.ru.

Житель Вологодской области успешно оспорил лишение водительского удостоверения, произошедшее три года назад. Тогда инспекторы ГИБДД остановили его автомобиль и заподозрили состояние опьянения. Мужчина отказался от процедуры на алкотестере, после чего его направили на медицинское освидетельствование в медучреждение.

Однако в суде выяснилась ключевая деталь. Осмотр проводил не сертифицированный нарколог, а врач-психиатр. Более того, его диплом о повышении квалификации был выдан организацией, не имевшей необходимой аккредитации.

Верховный суд РФ, изучив материалы дела, постановил, что такие нарушения делают протокол освидетельствования недействительным. Этот документ не может служить доказательством вины. В результате решение о лишении прав и наложении штрафа в 30 тыс. руб. было отменено. Мужчине вернули его водительское удостоверение.

