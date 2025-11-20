Российская армия наступает на всех направлениях в зоне специальной военной операции. О развитии успеха весенне-летней кампании доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерала, вооруженные силы не просто удерживают позиции, а планомерно развивают достигнутый ранее в ходе весенне-летних боев оперативный успех. Такая динамика указывает на изменение характера боевых действий и переход стратегической инициативы под полный контроль российских войск.

Ранее сообщалось о том, что российские военные освободили Купянск.