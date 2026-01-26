НАТО начинает масштабные учения «Steadfast Dart 2026»: военные репетируют войну с Россией

Североатлантический альянс запустил масштабные учения «Steadfast Dart 2026» с участием 11 стран, сценарий которых предусматривает быструю переброску «пожарных сил» к восточным границам для отражения потенциальной атаки России на Польшу или страны Балтии.

Европа превращается в огромный полигон: НАТО дало старт одной из самых масштабных военных тренировок последних лет — «Стойкий дротик — 2026» (Steadfast Dart). По данным немецких СМИ, в основу маневров лег вполне конкретный и тревожный сценарий: гипотетическое вооруженное вторжение России на территорию одной из стран-участниц блока. Аналитики предполагают, что в роли условной жертвы агрессии рассматриваются Польша или государства Прибалтики.

Центром военной активности стала Германия, которая в рамках новой стратегии Альянса примеряет на себя роль главного логистического хаба Европы. Именно через немецкую территорию отрабатывается оперативная переброска ударных групп к линии возможного фронта. Масштаб впечатляет: в страну уже прибывают свыше 10 000 военнослужащих из 11 государств. В арсенале группировки — 1500 единиц тяжелой техники, включая танки и ракетные комплексы, а поддержку с воздуха и моря обеспечат 20 боевых самолетов и 17 военных кораблей.

Командующий маневрами генерал бундесвера Инго Герхартц заявил, что главная задача так называемых «пожарных сил» НАТО — продемонстрировать способность молниеносно реагировать на кризисы. Военные должны доказать, что могут развернуть оборону на любом участке — от Атлантики до Балтийского моря — в считанные дни. Пик активности ожидается в феврале 2026 года, когда основные силы будут задействованы в полевых условиях, имитируя реальные боевые действия по защите восточных рубежей.

