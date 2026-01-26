Станут заложниками: как Израиль использует россиян-туристов в политической игре
Израиль собирается восстановить турпоток вопреки рекомендациям Минэкономразвития
Туристическая отрасль Израиля предпринимает целенаправленные шаги по возрождению интереса российских путешественников, существенно пострадавшего на фоне региональной нестабильности. Об этом сообщает Новосвят.
Власти страны анонсировали масштабную инфраструктурную экспансию, включающую возведение почти двух десятков новых гостиничных комплексов и серьезную модернизацию действующих объектов. Для стимулирования спроса разработан пакет финансовых мер поддержки, предусматривающий, в частности, субсидирование рекламных кампаний иностранных туроператоров.
Однако эти инициативы наталкиваются на осторожную позицию официальных структур России. Рекомендация Минэкономразвития воздерживаться от организации коммерческих туров в Израиль, введенная более полугода назад, продолжает действовать. Эксперты указывают на сохраняющиеся фундаментальные риски, связанные с непредсказуемой военно-политической обстановкой в регионе, концентрацией сил международной коалиции и прямой подготовкой медицинской инфраструктуры к возможным чрезвычайным ситуациям.
Акцент израильского турбизнеса на нишевые программы — гастрономические, винные и деловые поездки — призван сместить фокус с пляжного отдыха. Тем не менее, ключевым препятствием остается потенциальная уязвимость транспортного сообщения, которое в прошлом неоднократно и внезапно прерывалось. На этом фоне альтернативные направления, такие как Турция, сохраняющие устойчивое авиасообщение и более конкурентные цены, выглядят для рядового российского туриста менее рискованным выбором, несмотря на все усилия израильской стороны.
