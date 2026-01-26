Станут заложниками: как Израиль использует россиян-туристов в политической игре

Туристическая отрасль Израиля предпринимает целенаправленные шаги по возрождению интереса российских путешественников, существенно пострадавшего на фоне региональной нестабильности. Об этом сообщает Новосвят .

Власти страны анонсировали масштабную инфраструктурную экспансию, включающую возведение почти двух десятков новых гостиничных комплексов и серьезную модернизацию действующих объектов. Для стимулирования спроса разработан пакет финансовых мер поддержки, предусматривающий, в частности, субсидирование рекламных кампаний иностранных туроператоров.

Однако эти инициативы наталкиваются на осторожную позицию официальных структур России. Рекомендация Минэкономразвития воздерживаться от организации коммерческих туров в Израиль, введенная более полугода назад, продолжает действовать. Эксперты указывают на сохраняющиеся фундаментальные риски, связанные с непредсказуемой военно-политической обстановкой в регионе, концентрацией сил международной коалиции и прямой подготовкой медицинской инфраструктуры к возможным чрезвычайным ситуациям.

Акцент израильского турбизнеса на нишевые программы — гастрономические, винные и деловые поездки — призван сместить фокус с пляжного отдыха. Тем не менее, ключевым препятствием остается потенциальная уязвимость транспортного сообщения, которое в прошлом неоднократно и внезапно прерывалось. На этом фоне альтернативные направления, такие как Турция, сохраняющие устойчивое авиасообщение и более конкурентные цены, выглядят для рядового российского туриста менее рискованным выбором, несмотря на все усилия израильской стороны.

