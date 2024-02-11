Назначенный Зеленским командир теробороны Плахута разгонял «майдан» в 2014 году

Новый командующий Силами территориальной обороны Украины Игорь Плахута ранее руководил внутренними войсками МВД страны и участвовал в это время в разгоне «майдана». Об этом напомнили в эфире Громадского украинского телевидения.

По информации канала, Плахута в 2014 году не занимался жесткими разгонами, но руководил бойцами. Его задачей было зачищать баррикады, которые строили участники массовых протестов. На улицах по его указке трудились 400 человек из внутренних войск и разных спецотрядов.

«Игорь Плахута, назначенный 11 февраля командующим Сил территориальной обороны ВСУ, руководил внутренними войсками министерства внутренних дел во время разгона майдана, — отмечают авторы телеканала.

Напомним, что в военном ведомстве Украины произошли кадровые перестановки. Слухи об этом ходили почти месяц. В феврале президент Украины произвел назначения: Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, сместив Александра Сырского. Последнего поставили главкомом всей украинской армией. Сергея Наева уволили с поста командующего Объединенных сил ВС Украины: на его место встал Юрий Содоль.

Ранее на Украине попросили об очередной помощи Запада из-за поражений на линиях соприкосновения.