Названа предварительная причина возгорания электрички в Подмосковье

Причиной возгорания электрички на станции Подсолнечная в Подмосковье могло стать короткое замыкание. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что надзорное ведомство организовало проверку. Ее проводит Северная транспортная прокуратура. Предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Электричка Москва — Тверь заискрила на подмосковной станции, затем огонь распространился на несколько вагонов. На место оперативно прибыли пожарные. Они ликвидировали возгорание и его последствия.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно эвакуировались из электропоезда.