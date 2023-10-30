Названа причина крупного пожара на АЗС в подмосковных Химках
ТАСС: разгерметизация емкости с пропаном стала причиной пожара на АЗС в Химках
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
Причиной пожара на автозаправочной станции в городском округе Химки стала разгерметизация емкости с пропаном. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщил ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что в результате разгерметизации загорелись паллеты, бытовка и пять автомобилей.
Пожар произошел утром в понедельник. Огонь распространился на площади шестьдесят квадратных метров. Спустя примерно час было ликвидировано открытое горение.
Установление всех причин и обстоятельств произошедшего контролирует Химкинская городская прокуратура.