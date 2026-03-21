Названа причина жуткого ДТП с бензовозом в Ростовской области

В Ростовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бензовоза и четырех легковых автомобилей. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление МВД, трагедия случилась из-за технической неисправности переднего колеса тягача: лопнула шина, после чего машина вылетела на встречную полосу.

Бензовоз столкнулся с ВАЗ-2110, Toyota Corolla, Toyota Prado и Volkswagen Polo. В результате удара произошел разлив горючего и последующее возгорание. Все автомобили, включая сам тягач, были охвачены огнем. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека. Еще четверо пострадали, среди них есть — водители и пассажиры. Позже появилась информация о двух дополнительных пострадавших. Их состояние уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы, пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Сильное задымление сохраняется. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

