Появились кадры с места крупного пожара в подмосковном Щелково
Фото: [Елена Катасонова/РИАМО]
В Щелково продолжают тушить крупный пожар в торгово-офисном здании. На месте работают семьдесят пять сотрудников экстренных служб.
ЧП случилось рано утром в Советском переулке. Изначально площадь пожара составляла тысячу квадратных метров, затем она увеличилась в два раза. Произошло обрушение мансарды, где, предположительно, и началось возгорание.
В социальных сетях распространяются кадры с места пожара. Судя по ним, густым дымом заволокло площадь Ленина и близлежащие улицы.
В горящем здании расположены кафе, магазины, салон красоты и отель для животных. По словам очевидцев, пожар полностью уничтожил гончарную мастерскую.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Установление всех причин произошедшего взяла на контроль Щелковская городская прокуратура.
Фото: [Елена Катасонова/РИАМО]
Фото: [Елена Катасонова/РИАМО]
Фото: [Елена Катасонова/РИАМО]
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в поселке под Красногорском погибли два человека.