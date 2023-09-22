Появились кадры с места крупного пожара в подмосковном Щелково

В Щелково продолжают тушить крупный пожар в торгово-офисном здании. На месте работают семьдесят пять сотрудников экстренных служб.

ЧП случилось рано утром в Советском переулке. Изначально площадь пожара составляла тысячу квадратных метров, затем она увеличилась в два раза. Произошло обрушение мансарды, где, предположительно, и началось возгорание.

В социальных сетях распространяются кадры с места пожара. Судя по ним, густым дымом заволокло площадь Ленина и близлежащие улицы.

В горящем здании расположены кафе, магазины, салон красоты и отель для животных. По словам очевидцев, пожар полностью уничтожил гончарную мастерскую.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Установление всех причин произошедшего взяла на контроль Щелковская городская прокуратура.

Фото: [ Елена Катасонова/РИАМО ] Фото: [ Елена Катасонова/РИАМО ] Фото: [ Елена Катасонова/РИАМО ]

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в поселке под Красногорском погибли два человека.