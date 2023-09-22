Появились кадры с места крупного пожара в подмосковном Щелково

Безопасность
Елена Катасонова/РИАМО

Фото: [Елена Катасонова/РИАМО]

В Щелково продолжают тушить крупный пожар в торгово-офисном здании. На месте работают семьдесят пять сотрудников экстренных служб.

ЧП случилось рано утром в Советском переулке. Изначально площадь пожара составляла тысячу квадратных метров, затем она увеличилась в два раза. Произошло обрушение мансарды, где, предположительно, и началось возгорание.

В социальных сетях распространяются кадры с места пожара. Судя по ним, густым дымом заволокло площадь Ленина и близлежащие улицы.

В горящем здании расположены кафе, магазины, салон красоты и отель для животных. По словам очевидцев, пожар полностью уничтожил гончарную мастерскую.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Установление всех причин произошедшего взяла на контроль Щелковская городская прокуратура.

Елена Катасонова/РИАМО

Фото: [Елена Катасонова/РИАМО]

Елена Катасонова/РИАМО

Фото: [Елена Катасонова/РИАМО]

Елена Катасонова/РИАМО

Фото: [Елена Катасонова/РИАМО]

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в поселке под Красногорском погибли два человека.

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