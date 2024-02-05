Солдаты ВСУ уже сейчас опасаются приказа о новом контрнаступлении нынешним летом, написал немецкий журналист Юлиан Репке в своих соцсетях.

Украинские солдаты, с которыми разговаривал Репке, уверены, что новое контрнаступление принесет лишь огромные человеческие потери, но не поможет отвоевать утраченные территории.

По мнению журналиста, любой здравомыслящий человек понимает, что Украине не победить в этом конфликте. Напротив, инициатива перешла к России, которая оказывает мощное давление на украинские позиции.

В недавнем материале New York Times сообщалось, что ВСУ отдали инициативу из-за нехватки людей и боеприпасов. Владимир Зеленский подтвердил, что он намерен отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Эксперты считают это попыткой переложить на главкома всю вину за провалы на фронте.