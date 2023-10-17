«Необходима идеальная погода»: выяснилось, почему лазерное ПВО Израиля обречено на провал

«Чтобы использовать лазерный комплекс, необходима идеальная погода: без дождя, измороси и даже тумана. Добиться таких характеристик по погодным условиям 365 дней в году невозможно. Поэтому лазерный комплекс применяют только при кристальном воздухе для перехвата относительно легко поражаемых целей вроде легких беспилотников, не более того», — пояснил Коротченко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».