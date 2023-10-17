«Необходима идеальная погода»: выяснилось, почему лазерное ПВО Израиля обречено на провал
Эксперт Коротченко развенчал мифы о «Железном луче» Израиля
Фото: [Социальные сети]
В интернете появились ролики работы, предположительно, новой израильской лазерной ПВО «Железный луч». Военные эксперты не верят в то, что лазером могли сбить ракеты, которые запустил ХАМАС.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что лазерная система ПВО не имеет больших перспектив.
«Чтобы использовать лазерный комплекс, необходима идеальная погода: без дождя, измороси и даже тумана. Добиться таких характеристик по погодным условиям 365 дней в году невозможно. Поэтому лазерный комплекс применяют только при кристальном воздухе для перехвата относительно легко поражаемых целей вроде легких беспилотников, не более того», — пояснил Коротченко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Именно поэтому, по словам специалиста, во всех ведущих армиях мира приоритет отдается традиционным системам и комплексам противовоздушной обороны. Эти средства ПВО используют радиолокационный метод обнаружения цели и направления зенитной управляемой ракеты.
«Лазер применять просто нецелесообразно в 95 случаях из 100», — подчеркнул военный эксперт.
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