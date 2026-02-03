Неудачно пошутил в школьном чате: ученика школы из Москвы доставили в полицию из-за угроз

Ученика московской школы доставили в полицию после публикации тревожного сообщения в закрытой группе одноклассников в социальных сетях. Подростка идентифицировали в течение выходных. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Администрация школы, получив информацию о потенциальной угрозе в одном из чатов, немедленно проинформировала правоохранительные органы. Параллельно внутри учебного заведения начали собственную проверку, чтобы установить автора сообщения.

В понедельник сотрудники полиции прибыли в школу. Подростка, личность которого к тому моменту уже установили, в сопровождении родителей доставили в отдел для дачи объяснений и проведения дальнейших процессуальных действий. Директор учебного заведения подтвердил эти факты.

