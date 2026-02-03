Ученик колледжа Франции напал с ножом на преподавательницу, женщина в тяжелом состоянии

На юге Франции, в колледже «Гишар» в коммуне Санари-сюр-Мер, 14-летний ученик напал с ножом на 60-летнюю учительницу изобразительного искусства. Женщина с ножевыми ранениями, в том числе в живот, госпитализирована в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Инцидент произошел утром 3 февраля. По предварительной информации, нападению предшествовала ссора, в ходе которой педагог несколько раз сделала подростку замечание. Нападавший был задержан на месте и доставлен в полицию. Министр образования Франции Эдуар Жеффре уже выразил поддержку пострадавшей и ее семье, а также пообещал лично приехать на место для оценки ситуации.

