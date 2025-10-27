Норвежская разведка сообщила место испытания российской ракеты «Буревестник»

Россия провела новые испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы норвежской разведки.

Испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой состоялись на арктическом полигоне Новая Земля. Об этом сообщил руководитель норвежской разведки Нильс Андреас Стенсенес. Ранее министерство обороны России в отчете президенту Владимиру Путину сообщало об успешном запуске, но не уточняло его место.

Центральный полигон на Новой Земле имеет богатую историю испытаний оружия. В советский период там провели более сотни ядерных взрывов, включая знаменитую «Царь-бомбу» — самое мощное термоядерное устройство в истории. После распада СССР ядерные испытания на архипелаге не проводились, но он остается ключевой площадкой для проверки новейших вооружений.

«Буревестник», известный в НАТО как Skyfall, представляет собой уникальный комплекс. Его главная особенность — ядерный двигатель, который теоретически позволяет ракете оставаться в воздухе многие часы и преодолевать тысячи километров. Летая на малой высоте и маневрируя, она становится чрезвычайно сложной целью для существующих систем противоракетной обороны. По последним данным, во время испытаний 21 октября ракета пролетела около 14 тыс. километров.

