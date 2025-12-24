«Новая линия, старые проблемы»: трамвай «Славянка» сошел с рельсов в первый же день работы в Петербурге

Новый трамвай «Славянка» сошел с рельсов в Санкт-Петербурге в день своего первого официального запуска на линию. Об этом сообщает РБК.

Инцидент произошел 24 декабря на юге города, где незадолго до этого открылось движение по новой линии Купчино — Шушары — Славянка. Пассажиры не пострадали. Их оперативно пересадили на автобусы, которые и раньше ходили по этому маршруту. Информацию о происшествии подтвердил концессионер проекта.

Запуск «Славянки» был долгожданным и неоднократно откладывался. Первую часть линии планировали сдать еще в 2024 году, а всю — в текущем. Этот инцидент в первый же день работы заставил говорить о качестве реализации масштабных транспортных проектов в городе.

