Новоизбранная мэр немецкого города ранена в результате нападения с ножом

Новоизбранный мэр немецкого города Хердекке Ирис Штальцер находится в критическом состоянии после нападения с ножом. Неизвестные мужчины атаковали политика на улице, сообщает немецкая телерадиокомпания WDR.

Инцидент произошел всего через несколько дней после триумфальных выборов — 28 сентября социал-демократ официально стала главой города. Пострадавшую обнаружил в собственной квартире сын, куда она смогла добраться после нападения. Женщина успела сообщить, что на улице на нее напали несколько мужчин.

Сейчас правоохранительные органы ведут интенсивный розыск подозреваемых, изучая записи камер наблюдения и опрашивая возможных свидетелей. Медики оценивают состояние Штальцер как крайне тяжелое — врачи борются за ее жизнь.

Этот случай шокировал немецкое общество и вызвал широкий резонанс среди политиков. Канцлер Олаф Шольц уже назвал произошедшее ужасающим событием, подчеркнув необходимость защиты демократических институтов. Нападение на новоизбранного мэра ставят в один ряд с другими недавними случаями агрессии в отношении немецких политиков, что указывает на тревожную тенденцию в стране.

