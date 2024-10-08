Ранее стало известно о планах НАТО по размещению штаба сухопутных войск альянса на территории Финляндии. Эту информацию подтвердил генеральный секретарь организации Марк Рютте во время совместного брифинга с президентом Финляндии.

Рютте выразил одобрение решения Финляндии принять не только новую боевую группу, но и штаб-квартиру НАТО для проведения наземных операций. По его словам, эти меры направлены на предотвращение потенциальной агрессии.

Согласно сообщению финского министерства обороны, предложено разместить штаб в городе Миккели, расположенном неподалеку от границы с Россией. Финский телеканал MTV сообщает, что это предложение уже получило одобрение.

Напомним, что Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года одновременно со Швецией. Комментируя это событие, президент России Владимир Путин в одном из интервью охарактеризовал этот шаг как нецелесообразный с точки зрения обеспечения национальных интересов этих стран, отметив, что это приведет к появлению российских военных сил и систем вооружения вблизи их границ.

Российская сторона неоднократно обращала внимание на растущую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс объясняет свои действия необходимостью сдерживания предполагаемой российской угрозы. В ответ на это в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы, но будет внимательно следить за действиями, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.

Ранее стало известно о том, что в России призвали Аргентину к признанию геноцида советского народа.