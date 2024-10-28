Обломки беспилотника взорвались на оживленном автокольце в Железногорске

В Железногорске, расположенном в Курской области, обломки беспилотника упали на загруженное автомобильное кольцо и детонировали. Этот инцидент был запечатлен на видео и опубликован в Telegram-канале Baza.

На записи видно, как отдельный фрагмент дрона падает всего в нескольких метрах от проезжающих автомобилей и взрывается, разбиваясь на мелкие кусочки.

При этом водители, судя по всему, не подали признаков паники и продолжили движение через перекресток.

28 октября вооруженные силы Украины несколькими атаками нацелились на Курскую область. В 14:00 губернатор Алексей Смирнов сообщил о уничтожении трех дронов.

Спустя полтора часа еще пять беспилотников были сбиты в небе над Курской областью. В регионе дважды вводилась угроза ракетного удара.

Ранее ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на горнодобывающее предприятие в Курской области. Время инцидента зафиксировано в 13:28 по московскому времени, когда система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила беспилотник, напоминающий самолет, над Железногорском. Дрон двигался в направлении пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК».

По информации Министерства обороны, в ночь на 28 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник. 13 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, шесть — над Брянской областью, один — над Воронежской областью и один — над Курской.