Обломки ракеты Falcon 9 обнаружили под Познанью в Польше

В Польше сообщили об обнаружении ранним утром среды под городом Познань обломков. Это оказались обломки ракеты Falcon 9 компании Starlink, сообщает ТАСС.

По данным издания, в польском департаменте космической безопасности подтвердили, что найденный обломок, ранее признанный неопознанным, все же известен. Ранним утром среды в атмосферу вошел один из элементов ракеты-носителя Falcon 9 , которая стартовала с базы ВВС США 1 февраля текущего года.

Кстати, о падении обломка изначально сообщили местные жители – они обратились в правительственный центр безопасности. Слышали очевидцы и громкие звуки, видели и яркие вспышки в небе.

Напомним, ранее поляки решили оригинально ответить на стремление Трампа купить Гренландию и объявили сбор денег на покупку Гавайев.