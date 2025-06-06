Обломки сбитого дрона ВСУ рухнули на Киевском шоссе, погибших нет, люди отделались ушибами

Фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата упали на Киевском шоссе в районе населенного пункта Балабаново, расположенного в Калужской области. В результате инцидента были повреждены несколько транспортных средств. К счастью, обошлось без жертв, но некоторые люди получили незначительные травмы. Об этом сообщает Mash.

В телеграм-канале опубликованы видео- и фотоматериалы, посвященные произошедшему. В данный момент на месте работают экстренные службы Калужской области.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник угодил в ЖК «Облака Сити» в Энгельсе Саратовской области. Жильцы рассказали о возгорании в одной из квартир.

А после мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о сбитых ПВО девяти вражеских дронах, что летели в сторону Москвы.