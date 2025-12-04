Обломки украинского дрона повредили детский сад в Туле

В Туле обломки украинского беспилотника повредили окна одного из детских садов, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

В результате инцидента детей временно перевели в другое дошкольное учреждение. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Инцидент произошел в ходе массированной ночной атаки. Министерство обороны РФ накануне сообщило об уничтожении 76 украинских дронов над 13 регионами страны.

Наибольшее количество беспилотников — 21 — было сбито над территорией Крыма. Над Ростовской областью уничтожено 16 аппаратов, над Ставропольским краем — 14.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об атаке БПЛА на Невинномысск.