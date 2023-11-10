«Обошлось без жертв»: власти Подольска сообщили подробности обрушения моста через реку

Жертв при обрушении моста через реку Пахру в Подольске нет, сообщил в своих соцсетях исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов.

ЧП произошло сегодня. В момент обрушения на мосту находилась легковая машина. По данным СМИ, водитель иномарки — шестидесятилетняя женщина — получила травмы.

Артамонов добавил, что движение на участке дороги «Кутьино — Дубровицы» временно закрыто. На месте работают оперативные службы.

Исполняющий обязанности главы Подольска также опубликовал схему объезда места обрушения.

Фото: [ Соцсети и. о. главы городского округа Подольск Григория Артамонова ]

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин крушения моста в Подольске.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья загорелся склад на площади две тысячи квадратных метров.