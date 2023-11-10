«Обошлось без жертв»: власти Подольска сообщили подробности обрушения моста через реку
Власти Подольска: жертв при обрушении моста через реку Пахру нет
Фото: [Mash]
Жертв при обрушении моста через реку Пахру в Подольске нет, сообщил в своих соцсетях исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов.
ЧП произошло сегодня. В момент обрушения на мосту находилась легковая машина. По данным СМИ, водитель иномарки — шестидесятилетняя женщина — получила травмы.
Артамонов добавил, что движение на участке дороги «Кутьино — Дубровицы» временно закрыто. На месте работают оперативные службы.
Исполняющий обязанности главы Подольска также опубликовал схему объезда места обрушения.
Фото: [Соцсети и. о. главы городского округа Подольск Григория Артамонова]
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин крушения моста в Подольске.
Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья загорелся склад на площади две тысячи квадратных метров.