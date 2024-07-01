Очевидцы сообщают о работе ПВО над Севастополем

В районе мыса Фиолент в Севастополе силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских ракет над акваторией Черного моря.

Инцидент произошел в понедельник, в районе 18:50 по московскому времени.

По сообщению нашего корреспондента Евгения Черненко, находящегося на месте событий, в городе была объявлена воздушная тревога, которые призывала проследовать в ближайшее укрытие всем гражданам.

Очевидцы также наблюдали работу систем ПВО над морем. Наш корреспондент зафиксировал происходящее на видео.

На данный момент официальные источники не сообщают о пострадавших или разрушениях.

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