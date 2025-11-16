Очевидцы указали на мужчину, который бросил пакет с останками в Гольяновский пруд

В деле об убийстве школьника, чью отрубленную голову нашли в Гольяновском пруду, появился первый подозреваемый. Соответствующую информацию, ссылаясь на свои источники, распространила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Согласно полученным данным, личность разыскиваемого мужчины пока не установлена. Приметы подозреваемого: рост около 180 см и среднее телосложение. Его местонахождение в настоящее время определяется правоохранительными органами.

Ключевой зацепкой в расследовании стали показания очевидцев. Как выяснилось, в ночь на 14 ноября неизвестный был замечен на берегу пруда при подозрительных обстоятельствах. Свидетели утверждают, что мужчина бросил в воду пакет. Именно в этой сумке позже и был обнаружен рюкзак с останками ребенка.

В ходе следствия также была получена шокирующая информация. По предварительным данным, преступление было совершено с особой жестокостью: для расчленения тела злоумышленник использовал лобзик.

На данный момент в районе Гольяновского пруда продолжаются активные поисковые и оперативные мероприятия. Водолазы начали обследовать дно водоема в надежде найти другие останки погибшего мальчика.

Параллельно следователи опрашивают рабочих, которые первыми сделали жуткую находку, и тщательно изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что рядом с ж/д станцией нашли тело женщины со связанными за спиной руками.