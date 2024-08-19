Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух иномарок в Подмосковье

На трассе в Раменском округе Подмосковья столкнулись две иномарки, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась сегодня около семи часов утра. По предварительным данным, одна из машин выехала на «встречку». Всех пострадавших госпитализировали. Среди получивших травмы есть двое детей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово столкнулись грузовик и «Газель».