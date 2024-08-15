В Минобороны сообщили о крушении самолета Ту-22М3 в Иркутской области

Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, жизни экипажа ничего не угрожает, пилоты катапультировались.

Также, по некоторым данным, причиной авиакатастрофы могла послужить некая техническая неисправность на борту самолета. При этом полет проходил в плановом режиме.

Помимо прочего, телеграм-канал Baza сообщает о том, что самолет упал примерно в 22:11 по местному времени, а один из пилотов якобы до последнего пытался отвести самолет от находящихся на пути крушения жилых домов. Местные жители сообщили о трех парашютах, которые были видны в небе, при этом в самолете, по информации данного телеграм-канала, находилось четыре члена экипажа.

Чуть позже в социальных сетях губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что все четыре пилота найдены, их жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно о том, что умерла советская летчица Галина Брок-Бельцова.