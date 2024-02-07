Одна из убитых в Подмосковье пенсионерок оказалась владелицей крупного предприятия — СМИ
SHOT: одна из убитых в Подмосковье пенсионерок оказалась владелицей завода
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Одна из убитых в деревне под Наро-Фоминском пенсионерок оказалась владелицей крупного предприятия по изготовлению изоляционной ленты, пишет SHOT.
По информации издания, тела пожилых женщин пролежали несколько дней в подвале дома предпринимательницы. Трупы были накрыты пакетами.
По предварительным данным, пенсионерок застрелили в понедельник. Из коттеджа неизвестные вынесли ценные вещи, документы и ювелирные изделия, а также угнали машину владелицы предприятия.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.