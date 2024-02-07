Одна из убитых в деревне под Наро-Фоминском пенсионерок оказалась владелицей крупного предприятия по изготовлению изоляционной ленты, пишет SHOT .

По информации издания, тела пожилых женщин пролежали несколько дней в подвале дома предпринимательницы. Трупы были накрыты пакетами.

По предварительным данным, пенсионерок застрелили в понедельник. Из коттеджа неизвестные вынесли ценные вещи, документы и ювелирные изделия, а также угнали машину владелицы предприятия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.