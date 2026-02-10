Огненная ловушка на Пресненском Валу: жители заблокированы в горящем доме в центре Москвы

В центральной части Москвы вспыхнул крупный пожар в многоэтажном жилом доме. ЧП произошло на Пресненском Валу, где пламя быстро распространилось по строительным конструкциям, отрезав часть жильцов от выходов. На месте работают усиленные наряды спасателей, идет экстренная эвакуация людей из опасной зоны. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на первом этаже в помещении консьержа. Из-за специфики планировки или высокой горючести отделки огонь в короткие сроки перекинулся на верхние уровни, охватив несколько жилых квартир. Очевидцы сообщают о критической ситуации: некоторые горожане оказались заблокированы в собственных помещениях. Люди выходят на балконы и призывают на помощь, так как коридоры и лестничные клетки сильно задымлены.

Экстренные службы города стягивают дополнительные силы для тушения и спасения застрявших в здании. Пожарные используют автолестницы, чтобы добраться до верхних этажей и снять людей с балконов. Параллельно с этим медики и сотрудники МЧС развернули штаб для помощи эвакуированным. На данный момент специалисты устанавливают точную площадь горения и выясняют, есть ли среди жильцов пострадавшие. Движение в районе Пресненского Вала может быть затруднено из-за работы спецтехники.

Ранее сообщалось о том, что лифт упал с девятого этажа в здании на Новолесной улице в Москве.



