В московском ТРЦ «Щелковский» эвакуировали людей: что загорелось в здании
Фото: [Медиасток.рф]
В торгово-развлекательном центре «Щелковский» на востоке Москвы произошло возгорание в вентиляционном коробе. Из здания были оперативно эвакуированы 300 человек, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, горел утеплитель в системе вентиляции. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В Главном управлении МЧС по Москве подтвердили, что огонь потушен и угрозы для людей больше нет. Торговый центр является одним из крупнейших в районе, и быстрая эвакуация без паники позволила избежать возможной давки и травм.
