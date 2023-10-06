Омбудсмен рассказала о состоянии двухлетнего мальчика, которого ранил ножом брат в Одинцово

Двухлетний мальчик из Одинцово, которого во время игры ранил ножом брат-ровесник, серьезно не пострадал. Об этом в своих соцсетях сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Она рассказала, что малышу была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он уже находится дома.

По словам Ксении Мишоновой, в семье, в которой произошел данный инцидент, трое мальчиков одного возраста. Пока их мама принимала душ, а папа менял подгузники одному из братьев, двое других малышей побежали играть на кухню. Один из них взял со стола нож и поранил другого в грудную клетку.

Детский омбудсмен призвала подмосковных родителей не терять бдительности и хранить под замком острые предметы, лекарства, бытовую химию и мелкие магниты.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали во время пожара в многоквартирном доме в подмосковном Воскресенске.